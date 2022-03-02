+20. Прогноз погоды на 3-5 марта

Хотя и наступила календарная весна, жители северных и восточных регионов Казахстана еще не успели ее почувствовать – холодный антициклон удерживал в этих регионах морозную погоду преимущественно без осадков.

Однако, уже 4 марта на территорию нашей страны начнет смещаться циклон со Средиземного моря, неся с собой большие запасы влаги и тепла, принося осадки, преимущественно в виде дождя, и долгожданное повышение температуры воздуха.

Столбики термометров в северных регионах поднимутся в дневные часы до 0-5 тепла, а в южных регионах и вовсе до 15-20 градусов тепла.

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