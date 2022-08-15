В марте этого года «Закон об ответственном обращении с животными» вступил в силу. Типовые правила министерство экологии утвердило лишь в мае, несколько месяцев спустя они вступили в законную силу.

Однако на местах, то есть в регионах, их адаптировали, откорректировав нюансы.

«В настоящее время проект правил — двух правил по отлову, временному содержанию бродячих животных и вторых правил по выгулу, они сейчас находятся в органах юстиции, они будут согласованы, рассмотрены, соответствующие процедуры есть определенные. Они там проведут, потому уже после того как они рассмотрят, дадут согласие, мы будем уже выступать перед депутатами на сессии областного маслихата, чтобы эти правила были утверждены», — говорит руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Ближайшая сессия пройдет в конце августа, а значит правила вступят в силу уже в сентябре. Но работа в этом направлении не стоит, отметил руководитель управления. Ведутся переговоры и налаживается контакт с зоозащитниками, у которых уже есть приюты. В дальнейшем, они смогут участвовать в госзакупках и на базе своих приютов проводить вакцинацию, стерилизацию и чипирование. То есть проводить ту же работу, что и сейчас, только теперь уже за деньги.

«Мы разработали «Дорожную карту», чтобы проводить работы по строительству. Но там вопрос стоит не только строить, мы можем где-то частное партнерство, где-то с участием государства. Соответственно, где-то у нас есть в районах помещения. И эту работу на местах проводим. Как со стороны наших служб государственных, так и со стороны частного бизнеса», — говорит Аахат Шектыбаев.

20 пунктов временного содержания по планам управления ветеринарии будет открыто в Костанайской области уже в ближайшее время. Там животные будут проходить все необходимые процедуры, после чего их будут выпускать в естественную среду обитания. Однако пока проводится вся эта работа, костанайцы в соцсетях нередко жалуются на то, что после вступления закона, запрещающего отстрел животных, их стало очень много во дворах многоэтажек.

«На любые выезды выезжали. Если мы раньше применяли пневматическое оружие с дротиками с обездвиживающим животное ядом, то в настоящее время у нас есть, мы не сидели сложа руки, у нас есть специальные средства для отлова- это сачок, есть и другие методы, вот эту работу мы проводим, сколько бы у нас не было обращений», — сказал руководитель управления.

Отловленных животных отвозили зоозащитникам в приюты. К слову, новый закон не запрещает полностью умерщвление животных. Оно возможно. К примеру, если животное агрессивное и представляет угрозу жизни и здоровью людей, либо само заражено каким-либо опасным инфекционным заболеванием, либо речь идет о стае бродячих собак. В таких случаях, пояснил Ахат Шектыбаев, каждый случай рассмотрят индивидуально. А все работы будут фиксировать документально, подтверждая фото и видео съемкой.

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