20 самых успешных школьников стали обладателями премии «Триумф» в Костанайской области

Сегодня чествовали 20 самых успешных школьников Костанайской области. Все они призеры международных и республиканских олимпиад, имеют достижения в спорте и культуре. Но за каждой победой учеников стоят их педагоги, так что слова благодарности звучали и в адрес наставников, передает alau.kz

Батыржан Танкеев сейчас учится в 9 классе школы-лицея №2. Он преуспевает не только в учебе, но и в музыке. Долгие годы парень профессионально занимается фортепиано, может сыграть и на домбре, и на аккордеоне и даже спеть. Все это ему с легкостью дается, ведь его родители тоже связаны с музыкой. И вот сегодня его талант и упорство привели к очередной награде. Батыржану вручили премию «Триумф» от имени акима области. Не забыли и о его наставнице.

«Наград у нас много, у нас есть и международные, конечно есть и областные, и региональные победы. Мы очень рады, что у нас такие большие успехи, что мы принесли вот такую славу нашей Костанайской области и эти успехи нам дают силы и возможности идти дальше и побеждать», — рассказала преподаватель детской музыкальной школы №1 Вера Варюхина.

«Я приятно удивлен и очень горжусь этим. В первую очередь я благодарен моему педагогу и маме, которые очень много в меня вложили», — поделился Батыржан Танкеев.

Естественно, свою жизнь парень намерен связать с музыкой. А вот Полина Корчагина ученица 10 класса твердо решила поступать на медицинский. Для этого она делает все возможное. Изучает биологию, участвует в олимпиадах. А ещё девушка победитель республиканских и международных конкурсов по географии и физике. Особо гордится своей научной работой по биологии, которую начала делать несколько лет назад.

«Моей темой было «Влияние магнитных полей на рост растений». Сначала я начинала с эксперимента, еще в 6 классе, но далее мы начали углубляться в эту тему и проводили математические вычисления. Мы наблюдали за ростом в течение трех месяцев и конечно же постоянно улучшали нашу работу», — пояснила ученица физико-математического лицея Полина Корчагина.

Премиями «Триумф» вот в такой обстановке было отмечено 5 учеников. Но награду сегодня получили гораздо больше — 20 человек. Просто, некоторым пришлось подключаться к торжественному мероприятию онлайн.

«Я всех поздравляю ребята. Все списки здесь у меня есть. Поэтому я думаю, что сегодня каждый останется отмеченным, несмотря на расстояние, которое есть между нами. Все ваши достижения будут отмеченными. Все-таки эта премия у нас достаточно высоко ценима в области, уже 11 лет», — сказала заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Лучшие старшеклассники области получили не только статуэтки, но и ценные подарки. Подарки и грамоты вручили и тем, кто вложил большой труд в воспитание ребят — их педагогам. За все время существования премии ее обладателями уже стали более 200 одаренных школьников за достижения в культуре, науке, спорте.

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