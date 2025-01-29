Мендыкаринским районным судом рассмотрено административное дело в отношении жители области за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенные лицами не имеющим права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба областного суда.

В соответствие с протоколом об административном правонарушении в селе Борки Мендыкаринского района подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем.

В судебном заседании нарушитель вину признал.

Прокурор просил признать его виновным в совершении данного административного правонарушения и подвергнуть его административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток

Постановлением суда Ч. признан виновным по части 6 статьи 608 КоАП и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.