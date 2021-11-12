20 суток ареста получил водитель в Рудном

9 ноября 2021 года около 16.00 часов по улице Парковая патрульными полицейскими УП Рудного в рамках республиканского ОПМ «Безопасная дорога» остановлен автомобиль «ВАЗ-2121».

В ходе разбирательств установлено, что у 40-летнего водителя нет и никогда не было водительского удостоверения. Более того, управлял мужчина транспортным средством снятым с учёта в РФ в состоянии наркотического опьянения.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Судом Рудного местному жителю назначено 20 суток ареста. Автомобиль помещен на штрафстоянку, так как в РФ он снят с учёта.

За время акции «Безопасная дорога» полицейскими области выявлено более 1800 нарушений Правил дорожного движения. ОПМ завершится 17 ноября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.