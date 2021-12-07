20 тенге на каждого ребёнка выдали в качестве АСП многодетной матери

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В Караганде многодетной матери Дариге Казангаповой поступило всего 122 тенге в качестве адресной социальной помощи (АСП), сообщает 31 канал.

В начале года как многодетная мать Дарига Казангапова получила от государства АСП в размере 125 тысяч тенге. Однако летом женщина вместе с супругом посеяла картошку в огороде своего дома. Многодетная мать полагает, что по этой причине размер АСП значительно сократился: в декабре на каждого члена семьи было начислено по 20 тенге, передает informburo.kz

«Лучше бы они вовсе ничего не выдавали, чем вот так дразнить нас. На эти средства ни хлеба не купишь, ни подгузники для детей. Это что, насмешка от правительства?» – возмутилась женщина.

Заведующая сектором социальных выплат Караганды Лариса Харитонова подтвердила, что сумма начислена правильно.

«Муж гражданки устроился на работу по программе занятости. Поэтому была начислена его зарплата и плата за подгузники детям. Эта семья также использует две социальные проездные карты. По этим причинам назначена адресная социальная помощь на 120 тенге. Каждому члену семьи по 20 тенге», – заявила Лариса Харитонова.

В этом году на адресную социальную помощь из бюджета государства было выделено около 70 млрд тенге. Помощь назначена 974 тысячам человек.