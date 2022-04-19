20 жителей Костаная стали жертвами мошенницы

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Полицией Костаная завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества.
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Жительница областного центра обманным путем присвоила более шести миллионов тенге. В полиции отмечают, что многоэпизодное дело расследовано и направлено в суд на государственном языке.
В Северный отдел полиции УП Костаная обратились горожане, которые написали заявление в отношение 33-летней женщины. Расследовал уголовное дело заместитель начальника следственного отделения Северного ОП Максат Аскер.
«Женщина 17 знакомым обещала мясо конины и просила доверчивых покупателей перевести ей часть, либо всю сумму денег. Причиненный ущерб составил более 4 миллионов тенге. Также она, воспользовавшись телефоном родственников, оформила на них кредит на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге и 1 миллион 420 тысяч тенге. Кроме этого, мошенница заняла у знакомого 500 тысяч тенге и не возвращала в течение двух лет», — рассказывает старший лейтенант полиции Максат Аскер.
В настоящее время дело рассматривается в суде по статье «Присвоение прав на чужое имущество путем хищения или обмана или злоупотребления доверием и неоднократное мошенничество».
На имя начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова от пострадавших поступило благодарственное письмо, в котором отмечается профессионализм полицейского при расследовании уголовного дела.
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