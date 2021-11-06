200 кило наркотиков, оружие, деньги. ОПГ ликвидировали в Костанайской области

Подразделением по противодействию наркопреступности проведена масштабная операция по ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставками и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области, передает Polisia.kz.

Задержания 11 членов ОПГ проводилось в двух регионах – Костанайской и Жамбылской областях. Преступники закупали оптовыми партиями высушенную коноплю и гашиш в Шуском районе Жамбылской области и вывозили ее в северные регионы страны, где реализовывали. У каждого члена преступной группы были свои “обязанности”. Ряд из них находили поставщиков, другие организовывали хранение и продажу, а также перевозку наркотиков.

Организатор и лидер группы – 35-летний житель Костанайской области В ходе задержаний и обысков, проведенных одновременно по всем установленным адресам, сотрудниками полиции изъято большое количество наркотических средств, оружие, деньги. При обыске у одного из преступников, в спальне изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере – 20 грамм, в автомобиле “УАЗ-Патриот” изъято 20 грамм гашиша. На прилегающей к дому территории, в мусорном контейнере, обнаружен мешок с 30 килограммамов марихуаны. Рядом, в пластиковой бочке, – еще один мешок, где также находилось 30 килограмм марихуаны.

У второго члена ОПГ при обыске дома изъято 8 пакетов с марихуаной, хранящиеся на балконе. А также сумка с 20 кг марихуаны, электронные весы, мерные стаканы, 4 мобильных телефона, платежные карты. В спальне полицейские нашли пневматический пистолет. В автомобиле задержанного на заднем сидении и в багажнике обнаружено еще 5 полиэтиленовых сумок и 47 пакетов, в которых было расфасовано более 100 кг марихуаны. Еще один мешок с 30 килограммами марихуаны изъят в хозпостройке, во дворе еще одного задержанного.

У единственной женщины-участницы ОПГ изъяты 5 пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье “ИЖ-17”.

Всего изъято более 200 кг марихуаны, 20 грамм мефедрона, 20 грамм гашиша, 6 автомобилей, используемых в преступной деятельности, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 платежных банковских карт и около миллиона тенге, предназначенных для закупа наркотиков.

Кроме того, в ходе полицейской разработки был установлен и задержан 36-летний житель Рудного, разыскиваемый с 21 октября по подозрению в совершении убийства. Задержанный дал признательные показания. Все задержанные водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору”.

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