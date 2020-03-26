200 литров поддельного антисептика из РФ изъяли в Костанайской области

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение нарушений законности при реализации медицинских изделий первой необходимости, а это медицинские маски, антисептики, перчатки, установлены факты реализации антисептических средств.

18 марта установлен мужчина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, который реализовывал антисептические средства на территории Костаная. Он приобрёл антисептические средства в общем количестве 50 штук объемом 1 литр на общую сумму 115 000 тенге.

22 марта путем контрольного закупа установлен факт реализации антисептических средств производства Российской Федерации г.Челябинск, визуально имеющие признаки кустарного производства, в количестве 200 литров по цене 400 тенге за 1 литр на общую сумму 80 000 тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Изъятая продукция 200 литров антисептического средства также передана в управление здравоохранения Костанайской области.

«Департамент экономических расследований по Костанайской области напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. Если вы столкнулись с необоснованными завышениями цен на медицинские маски, антисептики просим сообщить нам по телефону доверия 27-34-12», — сообщили в департаменте.

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