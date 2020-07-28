200 продуктовых наборов собрали предприниматели Костанайской области для малоимущих семей. Десятки бизнесменов объединились, чтобы помочь нуждающимся в рамках благотворительного марафона от Национальной палаты предпринимателей. В коробках сахар, крупы, мука, печенье, яйца и средства индивидуальной защиты. Большая часть продуктов питания, отмечают организаторы, от местных производителей, сообщает alau.kz

Все эти макароны, крупы, молоко, яйца и другие продукты питания собрали костанайские бизнесмены в рамках благотворительной акции «Вирус добра», которую запустила Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Акция стартовала в столице, а затем ее подхватили бизнесмены в регионах, в том числе и костанайские.

«Большая часть откликнулась и деньгами, и продуктами, у кого что производится. Нам привозили вплоть до вчерашнего дня загружается машины у нас был пакет 6-7 кг, а стал — 12-13 кг. Продукты первой необходимости. Также лимонад, йогурты «ДЕП» выделила, «Баян-Сулу» — печенье, конфеты, практически все супермаркеты откликнулись- кто крупы, кто гречку, кто сахар»,- говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий Кукоба.

Почти все бизнесмены, к кому обратились организаторы, откликнулись на призыв поучаствовать в акции. Несколько дней на склад швейной фабрики «Большевичка» подвозили продукты и средства индивидуальной защиты, многие помогали деньгами и транспортом. Швейной фабрике «Большевичка» сейчас и самим трудно приходится, рассказывает директор предприятия, но они тоже в числе помощников.

«Оправляли в простой, вводили закрытие после 15 мая, потом вышли. Есть люди кто у нас болеет, но в целом производство работает, отгрузку осуществляем, поставку заказчикам горим по срокам, есть задержка от поставщиков тканей. Но здесь заказчик идут на встречу»,- сообщил директор фабрики «Большевичка» Арсен Жетписбаев.

К марафону подключились не только крупные предприятия, но и малый бизнес. К примеру, предприниматели Наримановского рынка, которые также собрали деньги для участия в акции. В итоге было собрано 200 коробок с продуктами и средствами индивидуальной защиты, которые волонтеры и представители палаты предпринимателей развезли малообеспеченным семьям. Также организаторы надеются на то, что акция будет продолжена.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.