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200 продуктовых наборов собрали предприниматели Костанайской области для малоимущих семей

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200 продуктовых наборов собрали предприниматели Костанайской области для малоимущих семей. Десятки бизнесменов объединились, чтобы помочь нуждающимся в рамках благотворительного марафона от Национальной палаты предпринимателей. В коробках сахар, крупы, мука, печенье, яйца и средства индивидуальной защиты. Большая часть продуктов питания, отмечают организаторы, от местных производителей, сообщает alau.kz

Все эти макароны, крупы, молоко, яйца и другие продукты питания собрали костанайские бизнесмены в рамках благотворительной акции «Вирус добра», которую запустила Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Акция стартовала в столице, а затем ее подхватили бизнесмены в регионах, в том числе и костанайские.

«Большая часть откликнулась и деньгами, и продуктами, у кого что производится. Нам привозили вплоть до вчерашнего дня загружается машины  у нас был пакет 6-7 кг, а стал — 12-13 кг. Продукты первой необходимости. Также лимонад,  йогурты «ДЕП» выделила, «Баян-Сулу» — печенье, конфеты, практически все супермаркеты откликнулись- кто крупы, кто гречку, кто сахар»,- говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий Кукоба.

Почти все бизнесмены, к кому обратились организаторы, откликнулись на призыв поучаствовать в акции. Несколько дней на склад швейной фабрики «Большевичка» подвозили продукты и средства индивидуальной защиты, многие помогали деньгами и транспортом. Швейной фабрике «Большевичка» сейчас и самим трудно приходится, рассказывает директор предприятия, но они тоже в числе помощников.

«Оправляли в простой, вводили закрытие после 15 мая, потом вышли. Есть люди кто у нас болеет, но в целом производство работает, отгрузку осуществляем, поставку заказчикам  горим по срокам, есть задержка от поставщиков тканей. Но здесь заказчик идут на встречу»,- сообщил директор фабрики «Большевичка» Арсен Жетписбаев.

К марафону подключились не только крупные предприятия, но и малый бизнес. К примеру, предприниматели Наримановского рынка, которые также собрали деньги для участия в акции. В итоге было собрано 200 коробок с продуктами и средствами индивидуальной защиты, которые волонтеры и представители палаты предпринимателей развезли малообеспеченным семьям. Также организаторы надеются на то, что акция будет продолжена.

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