200 солдат из Жамбылской области прибудут на подмогу костанайским полицейским

На помощь костанайским полицейским при работе на блокпостах в регион прибудут военнослужащие из Жамбылской области. Напомним, что сегодня, 31 марта, в 22:00 выезд и въезд в Костанайскую область ограничивается. По мнению властей, это поможет снизить риск заражения короновирусной инфекцией. Сейчас в регионе, по официальной информации, инфицированных нет, сообщает alau.kz

Сегодня, 31 марта в 10 часов вечера, в Костанайской области начнут работать 10 блокпостов. Их основная задача — полностью пресечь въезд на территорию региона как со стороны Российской Федерации, так и из других областей Казахстана и выезд. Заступать на сутки здесь будут 106 сотрудников полиции и 28 медицинских работников. На заседании оперативного штаба в областном акимате представители департамента полиции отчитывались, удалось ли в кротчайшие сроки создать эти блокпосты.

«Для исключения фактов коррупционных правонарушений и преступлений, сотрудниками управления собственной безопасности будет организована негласная проверка несения службы на данных постах. Так по вопросам установлен телефон 55 -90- 00, запомните. Архимед Бегежанович, личный состав департамента полиции готов к выполнению поставленных перед нами задач»,- говорит первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Негмет Исмагулов.

Но после Негмет Исмагулов все же отметил, что по блокпостам имеются нерешенные вопросы. Их уже озвучил аким Костанайской области. К примеру, блокпост должен быть оборудован временным помещением для обогрева, приема пищи и ведения документации, площадью не менее 12 кв. метров, туалетами по 2 на каждый пост (мужской и женский), шлагбаумом, устройством для принудительной остановки транспортных средств «ЕЖ», средствами связи и видеонаблюдения, тепловизорами.

«Единственный вопрос по тепловизорам, закупить их тяжело. Мы там на градусники заменяет, обрабатываем с поставщиками, приборы отопления, скоро они не понадобятся. Акиму Жангельдинского района решить вопрос по помещению для блокпоста, там через Акшыганак небольшой поток и браконьерам заслон, который приехали, кто куда»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Говорил аким и о том, что на подмогу костанайским полицейским приедут примерно 200 солдат из воинских частей Жамбылской области. Архимед Мухамбетов поручил организовать для них питание и место для жилья. Кстати, горячее питание для медиков и полицейских, по его поручению, должны обеспечить акиматы районов, в которых находятся блокпосты. Что касается защитных средств и дезинфицирующих устройств, то они должны прийти в области в самое ближайшее время. По поводу защитных масок. Сегодня в области их шьют 70 предприятий. Всего по региону с 17 по 29 марта они сшили 238 000 защитных масок. По словам Архимеда Мухамбетова, сейчас решается вопрос об организации пошива медицинских масок еще на 20 предприятиях области.

«Все понятно, но не запрещается ввозить из других областей и стран. Россия вводит ограничения, сырья было достаточно, марлю, бязь надо проверить запасы. Сколько пускать в оборот»,- сообщил аким области.

Самое главное, подчеркнул аким области, в регионе не должно быть фактов перепродажи масок. За это будут строго наказывать. Так же аким добавил, что в область намерены запускать костанайцев, но только если их прописка будет подтверждена.

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