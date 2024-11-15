На льготную ипотеку выделили 25 млрд тенге: как подать заявку





В Казахстане продолжается приём заявок по ипотечной программе «7-20-25». В октябре на последний транш программы выделили 25 млрд тенге. О порядке финансирования и требованиях к участникам рассказал менеджер службы внешних связей АО «Казахстанский фонд устойчивости» Айбар Олжаев.

Программа действует с 2018 года. За восемь лет благодаря ей собственное жильё приобрели более 86 тысяч граждан. На эти цели направили 1,2 трлн тенге. Ежегодный лимит составляет 100 млрд тенге — на эти средства планируется выдавать около шести тысяч ипотечных займов в год.

«Мы распределяем лимиты между банками. Например, 25 миллиардов тенге на один квартал, а 100 миллиардов — на год. Эти 100 миллиардов тенге распределяются между семью банками — участниками программы „7-20-25“. Дальше банки самостоятельно организуют выдачу кредитов», — пояснил Айбар Олжаев.

Чтобы воспользоваться программой, сначала необходимо подать предварительную заявку на сайте банка или через его официальное мобильное приложение. Потребуются сведения о выбранной квартире, включая кадастровый номер объекта и бизнес-идентификационный номер застройщика. Основную заявку оформляют в отделении банка.

«Участвовать могут все совершеннолетние официально работающие граждане Казахстана. Главное условие — отсутствие зарегистрированного на их имя жилья в течение последних 18 месяцев. Также у них не должно быть действующего ипотечного кредита. И воспользоваться программой „7-20-25“ можно только один раз», — сообщил представитель фонда.

Годовая процентная ставка по программе составляет 7%, первоначальный взнос — 20%, срок кредитования — до 25 лет.

Максимальная сумма займа зависит от региона. В Астане, Алматы и близлежащих населённых пунктах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте она составляет до 30 млн тенге. В других регионах, включая Костанайскую область, — до 20 млн тенге.

Приобрести жильё можно только в завершённых новостройках. Квартиры на вторичном рынке и объекты, строительство которых ещё не завершено, под условия программы не подходят.

По словам Айбара Олжаева, первоначально банки выдают кредиты за счёт собственных средств. Казахстанский фонд устойчивости проверяет кредитные досье, после чего выкупает займы и принимает их на свой баланс, возвращая банкам выданные средства.

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