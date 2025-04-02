Сотрудников дорожной полиции, вымогавших 200 тысяч тенге у иностранцев за «отсутствие местного техосмотра», уволили. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха, сообщает informburo.kz

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как белорусского автоблогера Александра Гулько и других путешественников остановили на трассе в Казахстане.

Правоохранители сообщили им, что в нашей стране нельзя управлять автомобилем без прохождения местного техосмотра. Полицейские предложили заплатить им 200 тысяч тенге, чтобы «их никто не трогал до границы».

«Мы проводим сейчас проверку. Возбуждено уголовное дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены», – сообщил Игорь Лепёха.

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