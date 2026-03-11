Министерство просвещения Казахстана готовит к запуску пилотный проект ChatGPT Edu, который позволит внедрить инструменты искусственного интеллекта в систему образования. Проект реализуется в рамках меморандума и в течение 2026 года охватит около 200 тысяч педагогов.

Искусственный интеллект в системе образования

Внедрение технологий искусственного интеллекта осуществляется в соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарт Токаев. Сейчас ведется комплексная работа по цифровой трансформации образовательной системы.

На базе платформы QazTech проводится модернизация Национальной образовательной базы данных, которая станет единым хранилищем информации, включая электронные дневники и цифровые профили учащихся.

Также планируется создать Национальную образовательную платформу, где будут объединены все сервисы и государственные услуги в сфере образования. Это позволит перейти от ведения электронных дневников к управлению образовательными данными и развитию талантов с помощью искусственного интеллекта.

«Умный ассистент» для каждого учителя

Основная цель проекта — использование ChatGPT Edu для повышения качества обучения и снижения рутинной нагрузки на педагогов.

В рамках меморандума для Министерства просвещения выделено 100 тысяч лицензий ChatGPT Edu. Они распределены следующим образом:

5 тысяч — для дошкольных организаций;

85 тысяч — для школ;

10 тысяч — для колледжей.

Во второй половине года планируется выделить еще 100 тысяч лицензий, что позволит расширить участие в проекте.

Подготовка уроков за несколько минут

С помощью ChatGPT Edu педагоги смогут быстрее готовить учебные материалы. Система позволит:

составлять планы уроков;

создавать задания и тесты;

адаптировать материалы для учеников разного уровня;

разрабатывать учебные ресурсы на казахском, русском и английском языках.

Во время занятий искусственный интеллект сможет помогать объяснять сложные темы более простым языком, использовать жизненные примеры и превращать уроки в дискуссии или исследовательские проекты.

Кроме того, инструмент поможет педагогам формировать критерии оценивания, проводить предварительный анализ работ учащихся и готовить индивидуальную обратную связь. При этом окончательную оценку по-прежнему будет выставлять учитель.

Возможности для профессионального роста

Ожидается, что платформа также будет способствовать профессиональному развитию педагогов. Учителя смогут изучать современные методики преподавания, обновлять учебные курсы, разрабатывать методические материалы и осваивать новые цифровые и ИИ-инструменты.

В Министерстве просвещения отмечают, что внедрение ChatGPT Edu станет важным шагом в цифровой трансформации образовательной системы страны.

