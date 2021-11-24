200 тысяч тенге или арест. Об ответственности за вождение в состоянии опьянения напомнили костанайские полицейские

С начала года на территории области сотрудниками полиции выявлено и привлечено к уголовной ответственности 87 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, будучи лишенными, права управления.

К административной ответственности привлечено 1400 водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также 133 лица, лишенных права управления.

Департамент полиции Костанайской области очередной раз напоминает жителям области, что с прошлого года ответственность за указанные нарушения была ужесточена:

за управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным, права управления предусмотрена уголовная ответственность по ст.346 УК РК, санкция которой, в зависимости от тяжести, предусматривает штраф до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, а также лишение свободы до 8 лет.

за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственности по ст.608 КоАП РК, санкция которой предусматривает арест сроком от 15 до 30 суток и лишение права управления транспортным средством сроком от 7 до 9 лет.

за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст.612 КРКоАП, санкция которой предусматривает штраф от 50 до 70 МРП либо административный арест от 10 до 15 суток.

Департамент полиции призывает жителей области неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и здоровье окружающих людей.

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