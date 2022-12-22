200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

Поправки в Налоговый кодекс устанавливают ставку сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге/

Легализация авто начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

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