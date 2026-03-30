200 участков под угрозой: в Казахстане усиливают контроль за дорогами в паводок

В Казахстане около 200 участков автодорог находятся в зоне риска подтопления в период паводков. При этом на республиканских трассах уже зафиксированы два локальных перелива.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава КазАвтоЖол Дархан Иманашев .

Почему дороги уязвимы

По словам Иманашева, в зоне риска в основном старые дороги, построенные в 60–70-х годах. Тогда применялись устаревшие технологии, в том числе использование чернозёма, что делает дорожное основание менее устойчивым к влаге.

«Это в основном участки в Северо-Казахстанской области. Интенсивность движения там невысокая — порядка 500 автомобилей в сутки, но именно такие дороги наиболее подвержены подтоплениям», — отметил он.

Требуется полная реконструкция

Глава компании подчеркнул, что на таких участках невозможно ограничиться частичным ремонтом. Необходима полная реконструкция с заменой основания и строительством современных водопропускных систем.

Всё зависит от погоды

Ситуация, по его словам, во многом зависит от температурных колебаний.

«Днём — плюс и активное таяние снега, ночью — минус, что замедляет процесс. Но при резком потеплении до +20 градусов риски подтоплений значительно возрастут», — пояснил Иманашев.

Ситуация под контролем

В настоящее время все потенциально опасные участки находятся под контролем. На них проводятся превентивные работы для минимизации последствий паводков.

Где ещё есть риск подтоплений: заявление акима Костанайской области В Костанайской области значительно снизились риски паводков на юге региона. Об этом сообщил аким области...

Удержание 20 процентов из пенсий: заявление Минтруда РК В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат. Власти...

Лобовое столкновение произошло на трассе Костанай–Аулиеколь ДТП произошло около 17:00 на 195-м километре автодороги «Костанай–Аулиеколь–Сурган», вблизи села Айдарлы. По предварительной информации,...