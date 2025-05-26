Сотрудники местной полицейской службы Департамента полиции Костанайской области совместно с инспекцией транспортного контроля провели профилактическое мероприятие в рамках оперативно-профилактической акции «Безопасная дорога».
Основной целью рейда стало выявление нелегальных перевозчиков пассажиров и повышение уровня безопасности на дорогах региона.
Проверки проводились на основных трассах области. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.
Сотрудники полиции проверяли наличие у водителей всех необходимых документов: водительского удостоверения, лицензии на осуществление пассажирских перевозок, путевых листов, а также прохождение предрейсового медицинского осмотра.
Также в рамках мероприятия проверялись условия труда водителей, включая соблюдение режима труда и отдыха. Особое внимание уделялось таксистам, оказывающим услуги без государственной регистрации и лицензий. Такие перевозки нарушают закон и создают угрозу безопасности пассажиров.
В ходе рейда был остановлен автомобиль марки Chevrolet Cobalt, в салоне которого находились четверо пассажиров. Как выяснилось, они воспользовались услугами такси, заплатив по 2000 тенге каждый. При этом водитель осуществлял перевозку без соответствующих разрешений.
В отношении него возбуждено административное производство по статье 463 КоАП РК — «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации или разрешения».
С начала года в регионе выявлено 77 случаев незаконной перевозки пассажиров, из них 41 — в ходе оперативно-профилактических мероприятий. В полиции подчёркивают, что работа по пресечению нелегальных перевозок будет продолжена.
— Подобные мероприятия направлены на обеспечение законности и порядка, повышение уровня дорожной безопасности, а также защиту прав граждан, — отмечают в ведомстве.
Операции по выявлению нелегальных перевозчиков позволяют своевременно пресекать деятельность, представляющую риск для жизни и здоровья пассажиров.
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