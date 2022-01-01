2022 год объявлен Годом детей в Казахстане

360tv.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к казахстанцам объявил 2022 год Годом детей, сообщает zakon.kz.
По его словам, детям надо уделить особое внимание. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства, передает Акорда.
Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области