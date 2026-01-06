2025 год стал для Octobank этапом качественного перехода — от фазы ускоренного роста к состоянию институциональной устойчивости. Итоги года демонстрируют не отдельные успехи по направлениям, а целостную картину трансформации банка: от финансовых показателей и риск-профиля до международного доверия, цифровых решений и социальной ответственности.

Финансовая динамика: рост без компромиссов к качеству

Ключевой характеристикой года стал масштабный рост балансовых показателей. Активы банка достигли 4,98 трлн сумов, увеличившись на 81,7% год к году. Обязательства выросли сопоставимыми темпами — до 4,05 трлн сумов (+83,2%).

Собственный капитал составил 927,3 млрд сумов, что укрепило нормативную базу и запас прочности банка. Чистая прибыль за первое полугодие достигла 162,3 млрд сумов, продемонстрировав рост более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+226,5%).

Особого внимания заслуживает кредитный портфель, который увеличился более чем в 12 раз. При этом Октобанк завершил год с полностью обнулёнными проблемными активами: показатель NPL был доведён до 0%. На фоне регионального банковского рынка это делает банк одним из немногих игроков без проблемных кредитов.

Клиентская база также продолжила расширяться: услугами банка пользуются 3,6 млн физических лиц и более 2 500 корпоративных клиентов.

Международное признание и доверие рынков

В 2025 году Octobank получил международные кредитные рейтинги сразу от двух ведущих агентств. Moody’s присвоило банку рейтинг B3 со стабильным прогнозом, S&P Global Ratings — рейтинг B- также со стабильным прогнозом. Эти оценки стали подтверждением устойчивости бизнес-модели, финансовой дисциплины и качества управления рисками.

Стоимость бренда и отраслевые награды

Год стал знаковым и с точки зрения нематериальных активов. Бренд Octobank оценён в $30 млн, а также банк был удостоен награды Brand Awards International «За динамичное развитие в банковской сфере», и получил признание как лидер онлайн-эквайринга в Узбекистане по итогам E-commerce Central Asia Expo.

Платёжные технологии и финтех-развитие

Одним из фокусов года стали цифровые платёжные решения. В мобильном банке Octo-Mobile было запущено и масштабировано решение Alipay+, обеспечившее возможность международных QR-платежей за рубежом. Параллельно были внедрены биометрические сценарии оплаты — pay-by-palm на базе MyID Palm.

Octobank подключился к международным платёжным маршрутам SWIFT и CIPS, расширив возможности трансграничных расчётов. Кроме того, банк участвовал в разработке блокчейн-платформ и цифровых расчётных решений, включая проекты на базе Ant Chain и экспортные кейсы.

Международное сотрудничество и интеграция

В 2025 году банк активно выстраивал международную повестку. Octobank принял участие в China International Financial Exhibition в Шанхае, а также провёл переговоры с рядом международных финансовых институтов, включая CIPS, Bank of China, HSBC, Standard Bank, Bank Mandiri и Bangkok Bank.

Было расширено партнёрство с XJ Bank по операциям в юанях, аккредитивам и гарантиям. Банк вступил в American Chamber of Commerce Uzbekistan и интегрировался в международные бизнес- и ESG-сообщества, включая Qorus.

Комплаенс и управление рисками

В течение года Octobank подтвердил полное соответствие требованиям AML/CFT, KYC и санкционного комплаенса. Банк ведёт публичную отчётность и открытую коммуникацию со СМИ, что стало важным элементом доверия со стороны регуляторов, партнёров и клиентов.

ESG и социальная ответственность

Отдельным направлением стали ESG-инициативы. Банк реализовал программы финансовой грамотности, включая вебинары и участие в Global Money Week совместно с Центральным банком Узбекистана. Запущены образовательные проекты в сфере правового и финансового просвещения.

Экологический блок включал развитие электронного документооборота, виртуальных карт, посадку деревьев и подготовку к переходу на электромобили. В социальной повестке — присоединение к международной кампании «16 дней против насилия в отношении женщин» и развитие инклюзивной, многонациональной и гендерно-равной корпоративной культуры.

Коммуникации и ИИ-форматы

В 2025 году Octobank запустил OCTO-AI-TV — первый в регионе банковский видеоканал, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. В рамках проекта были реализованы ИИ-репортажи «с места событий» без съёмочных групп, включая освещение TAF!25.

Итог года

Результаты 2025 года показывают Octobank как банк, который сумел совместить ускоренный рост с контролем рисков, технологическое развитие — с комплаенсом, а международную интеграцию — с социальной ответственностью. Это редкий пример системного движения вперёд, где количественные показатели подкреплены качественными изменениями.

Партнёрский материал

