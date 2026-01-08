2026 год в Казахстане станет временем взвешенных финансовых решений, где на первый план выйдут расчётливость и дисциплина. Ужесточение кредитных условий, корректировка государственных программ и новые регуляторные требования напрямую повлияют как на заёмщиков, так и на вкладчиков. Ключевые изменения на финансовом рынке будут формировать новые модели поведения граждан и подходы к управлению личными деньгами, сообщает rus.baq.kz

Ипотека и жильё: опора на господдержку

На фоне сохраняющихся высоких ставок по коммерческой ипотеке государственные программы останутся основным способом приобретения жилья. В 2026 году они по-прежнему будут востребованы, однако условия участия станут строже. Банки усилят требования к подтверждённому доходу, кредитной истории и финансовой дисциплине клиентов. Дополнительную роль сыграет ужесточение норм по годовому эффективному вознаграждению, что сделает ипотеку более прозрачной и сократит скрытые издержки.

Пенсионные накопления: меньше возможностей

С 2026 года повышается порог достаточности в ЕНПФ, из-за чего круг граждан, имеющих доступ к использованию пенсионных накоплений на жильё или лечение, сузится. Меняется и порядок налогообложения при изъятии средств. В этих условиях эксперты рекомендуют заранее выстраивать финансовую стратегию и не рассчитывать исключительно на пенсионные накопления как универсальный ресурс.

Автолизинг: замена автокредиту

Автолизинг всё чаще рассматривается как альтернатива классическому автокредиту. Он может предлагать более гибкие условия — сниженные ставки, вариативный первоначальный взнос и длительный срок. При этом ключевое отличие остаётся принципиальным: до полного погашения обязательств автомобиль принадлежит лизинговой компании. Такой формат может подойти молодым семьям, тем, кто покупает автомобиль впервые, и тем, кто стремится сократить ежемесячную нагрузку. Однако условия страхования, штрафов и обслуживания требуют особенно внимательного изучения.

Кредиты: конец «лёгких денег»

В 2026 году необеспеченное потребительское кредитование станет заметно менее доступным. Регуляторы и банки сосредоточатся на контроле долговой нагрузки. Наличие просрочек, нестабильный доход или несколько действующих кредитов существенно снижают шансы на одобрение нового займа. Банковская стратегия смещается от наращивания объёмов к работе с заёмщиками с подтверждённой платёжеспособностью.

Депозиты: ставка на безопасность

На депозитном рынке приоритетом станет надёжность. С учётом инфляционных и валютных рисков граждане чаще будут выбирать накопления в тенге. Государственная гарантия по таким вкладам сохраняется в пределах 20 млн тенге, однако банки будут активнее корректировать ставки в зависимости от ситуации на рынке. Эксперты советуют распределять крупные суммы между несколькими банками, снижая концентрацию рисков.

Кто выиграет в 2026 году

Наиболее комфортно в новых условиях будут чувствовать себя те, кто заранее планирует бюджет, внимательно читает договоры и ориентируется на долгосрочную устойчивость, а не на сиюминутную выгоду. Для тех же, кто принимает финансовые решения импульсивно и ориентируется лишь на минимальный платёж, риски возрастут. Финансовый рынок входит в фазу более жёсткого регулирования — и уже в 2026 году это станет особенно заметно.

