По итогам 2024 года 13 568 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 14 322 человека, сообщает пресс-служба Минтруда РК.

За назначением выплаты из двух источников — республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд, обратились 3 205 человек, из них назначено 3 093 получателям.

За назначением из четырёх источников — республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни, обратились 11 117 человек, из них назначено 10 475 получателям.

Кроме того, 230 человек ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 34 граждан не ответил на СМС-сообщение. 490 обратившимся за выплатой отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 547 чел., 4 источника – 1 878 чел.), Костанайской (2 источника – 343 чел., 4 источника – 1 146 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 288 чел., 4 источника – 1 162 чел.) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения выплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии. Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

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