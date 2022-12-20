21 ДТП за сутки произошло в Костанае

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, дорожная ситуация в области за прошедшие сутки была стабильная.

В это время были усилены патрули. ДТП с тяжкими последствиями на дорогах республиканского и областного значения допущено не было.

В областном центре за прошедшие сутки совершено 21 ДТП все с материальным ущербом.

Основная причина совершенных ДТП — не соблюдение дистанции, скоростного режима.

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