21 ДТП за сутки произошло в Костанае

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, дорожная ситуация в области за прошедшие сутки была стабильная.
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В это время были усилены патрули. ДТП с тяжкими последствиями на дорогах республиканского и областного значения допущено не было.
В областном центре за прошедшие сутки совершено 21 ДТП все с материальным ущербом.
Основная причина совершенных ДТП — не соблюдение дистанции, скоростного режима.