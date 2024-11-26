Вор-гастролер совершил кражу из придорожного кафе в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 21-летнего жителя Костаная. Подозреваемый, взломав дверь, проник в придорожное кафе, расположенное на трассе Кызылорда — Павлодар. Здесь он прибрал к рукам спиртные напитки и деньги.
55-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 32 тысячи тенге. Злоумышленник дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.