Вор-гастролер совершил кражу из придорожного кафе в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 21-летнего жителя Костаная. Подозреваемый, взломав дверь, проник в придорожное кафе, расположенное на трассе Кызылорда — Павлодар. Здесь он прибрал к рукам спиртные напитки и деньги.

55-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 32 тысячи тенге. Злоумышленник дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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