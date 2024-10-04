Инсульт в Костанайской области заметно помолодел. Зафиксирован случай, когда на больничную койку в областном центре попал 21-летний пациент. Зафиксирован случай, когда на больничную койку в областном центре попал 21-летний пациент. Коварство инсульта в том, что симптомы иногда настолько незаметны, что люди их игнорируют.

В городской больнице Костаная принимают пациентов с подозрениями на инсульт круглосуточно. Этот диагноз в последнее время жителям областного центра ставят все чаще. Самый опасный геморрагический — это кровоизлияние в мозг. При ишемическом инсульте происходит закупорка сосудов. Если вовремя не распознать болезнь, человек может погибнуть или останется инвалидом.

«Нельзя предположить, что инсульт у меня случится сейчас. Это происходит резко. Тромб встал. Какой-то из бассейнов перестал кровоснабжаться. У него появилась симптоматика в виде нарушения речи, слабости в конечностях, либо головная боль. Есть предвестники, это да, давление скачет, сахар высокий у диабетиков», — делится врач-невропатолог Костанайской городской больницы Акмарал Абильдина.

Невнятная речь, ассиметричное лицо и нарушение координации движений, онемение в руке или ноге — все эти признаки говорят о том, что нужно немедленно вызывать скорую. На прошлой неделе на больничную койку с диагнозом инсульт попал 21-летний парень. У него была потеря мышечной силы, нарушение речи и высокое давление. Диагностика подтвердила диагноз. Ему оказали помощь, и спустя несколько дней пациенту стало лучше. Врачи отмечают, в положительном исходе событий сыграло время.

«Для нас очень важно время доставки пациента, если он к нам доставляется вовремя, в период «золотого окна», мы называем 3-3,5 — 4 часа. До этого времени мы можем что-то сделать, минимизировать инвалидизацию», — отметила врач.

О том, что инсульт помолодел, говорит врач. К недугу могут привести разные факторы: стрессы, интенсивные спортивные тренировки, любое переутомление, но у молодых людей в последнее время прибавилась и еще одна причина.

«Сейчас очень много вредных привычек у молодежи, я не скажу, что алкоголь, нет. Энергетические напитки. Очень часто попадают люди, не с инсультом, с головными болями, головокружениями. Собираешь анамнез, и то, как ведет свой образ жизни пациент, зачастую это энергетики, и курительные вещества. Это влияет на нервную систему», — подчеркнула Акмарал Абильдина.

Врач отмечает, что восстановление после инсульта происходит через долгое лечение и реабилитацию. Людей заново учат ходить и обслуживать себя. При этом, по данным медиков, в последнее время число случаев летальности и инвалидизации заметно сократилось.

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