21-летний парень погиб в ДТП в Костанайской области

По факту ДТП на трассе Аркалык-Торгай начато досудебное расследование.

Вчера около 19.30 на 54 км трассы Аркалык-Торгай 27-летний водитель «Лады-Приора» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины скончался.

Женщина – 1996 г.р и полуторагодовалый ребенок доставлены в больницу.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», ведется расследование.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.