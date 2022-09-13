21-летний парень погиб в ДТП в Костанайской области

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По факту ДТП на трассе Аркалык-Торгай начато досудебное расследование.
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Вчера около 19.30 на 54 км трассы Аркалык-Торгай 27-летний водитель «Лады-Приора» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины скончался.
Женщина – 1996 г.р и полуторагодовалый ребенок доставлены в больницу.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», ведется расследование.
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