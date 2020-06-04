21-летний парень утонул в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, 4 июня в результате поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли из водоема тело парня 1999 года рождения.

Водолазы нашли утонувшего, вытащили его на берег и передали тело сотрудникам полиции.

Со слов очевидцев, 3 июня молодой человек находился на водоеме с друзьями и утонул при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте. Трагедия произошла на искусственном водоеме в Карасуском районе на окраине села Айдарлы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде!

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