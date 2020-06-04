21-летний парень утонул в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
12067 - зарегистрированно
6240 - выздоровевших
48 - летальных случаев
191(+7) - в Костанайской области
Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, 4 июня в результате поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли из водоема тело парня 1999 года рождения.
Водолазы нашли утонувшего, вытащили его на берег и передали тело сотрудникам полиции.
Со слов очевидцев, 3 июня молодой человек находился на водоеме с друзьями и утонул при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте. Трагедия произошла на искусственном водоеме в Карасуском районе на окраине села Айдарлы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде!