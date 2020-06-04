USD 397.56
EUR 445.94
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. 21-летний парень утонул в Костанайской области

21-летний парень утонул в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

12067 - зарегистрированно

6240 - выздоровевших

48 - летальных случаев

191(+7) - в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, 4 июня в результате поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли из водоема тело парня 1999 года рождения. 

Водолазы нашли утонувшего, вытащили его на берег и передали тело сотрудникам полиции.

Со слов очевидцев, 3 июня молодой человек находился на водоеме с друзьями и  утонул при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте. Трагедия произошла на искусственном водоеме в Карасуском районе на окраине села Айдарлы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Алма Дощанова — Депутаты