21-летний водитель без прав сбил женщину на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Карабалыкском районе. Информацию об этом подтвердили в ДП Костанайской области.
Авария произошла 7 мая, около 22.40 часов.
«В селе Бурли Карабалыкского района, 21-летний житель данного села, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомашиной марки «ВАЗ 2112», совершил наезд на 56- летнюю женщину- пешехода», — сообщили в областном ведомстве.
Женщина от полученных травм скончалась.
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