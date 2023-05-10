21-летний водитель без прав сбил женщину на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Карабалыкском районе. Информацию об этом подтвердили в ДП Костанайской области.

Авария произошла 7 мая, около 22.40 часов.

«В селе Бурли Карабалыкского района, 21-летний житель данного села, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомашиной марки «ВАЗ 2112», совершил наезд на 56- летнюю женщину- пешехода», — сообщили в областном ведомстве.

Женщина от полученных травм скончалась.

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