Бывший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж., злоупотребляя своими должностными полномочиями, несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом в период высокой пожарной опасности незаконно разрешил частным бригадам находиться в лесу и производить лесозаготовку. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники бригад произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района.

Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к Ж. и его супруге Д. о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущество и обращении взыскания на ½ долю Ж.

Ранее Костанайским облсудом Ж. был признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.

Судом установлено, что работа лесозаготовителей в лесу в пожароопасный период по незаконному разрешению Ж. повлекла за собой масштабный пожар, вследствие которого пострадал растительный и животный мир, уничтожено более 32 тысяч гектаров лесных массивов.

Суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскан ущерб в доход государства в 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге и районный – 326 млн тенге.

Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на ½ долю у супруги Д. суд посчитал преждевременным.

Решение суда не вступило в законную силу.

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