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21 случай заражения коронавирусом выявлен в Костанайской области

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В Костанайской области выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Костанай-18, Камыстинский район-3.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 15 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 3 человека

По состоянию на 15 августа в регионе выявлено 3241 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2692.

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COVID-2019 в Казахстане

102696 - зарегистрированно

81558 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3241 - в Костанайской области

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