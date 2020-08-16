21 случай заражения коронавирусом выявлен в Костанайской области

В Костанайской области выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-18, Камыстинский район-3.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 15 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 3 человека
По состоянию на 15 августа в регионе выявлено 3241 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2692.
COVID-2019 в Казахстане
102696 - зарегистрированно
81558 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3241 - в Костанайской области