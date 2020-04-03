Изъятый у предпринимателя алкоголь передали в управление здравоохранения для дезинфекции

Индивидуальных предприниматель из Аулиекольского района был осужден за осуществление предпринимательской деятельности, связанной с производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции в магазине без соответствующей регистрации и постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика, а также соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба областного суда.

Из показаний самого предпринимателя: он периодически скупал у проезжающих транзитом через п.Аманкарагай водителей грузовых автотранспортных средств различную алкогольную продукцию казахстанского производства и этиловый спирт российского производства.

За это признан виновным по ст.214 ч.1 УК РК с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 МРП.

По приговору Аулиекольского районного суда вещественные доказательства определено уничтожить.

Департаментом экономических расследований по Костанайской области, во исполнение поручений Президента РК, данных на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению от 23 марта, передано 1320 бутылок водки, 290 литров спирта, 570 литров спиртосодержащей жидкости в штаб управления здравоохранения акимата по Костанайской области для использования при проведении дезинфекции.

Руководитель «РГУ Департамент экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК» обратился в суд с ходатайством об изменении способа исполнения приговора в части вещественных доказательств.

Суд, изучив материалы дела, постановил изменить способ исполнения приговора в части уничтожения вещественных доказательств, ввиду введения чрезвычайного положения в стране и возможности использования указанной продукции в качестве антисептических средств.

Вещественные доказательства, хранящиеся на складе временного хранения будут переданы в штаб по чрезвычайным ситуациям при акимате Костанайской области.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

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