Пандус есть, доступа нет: какие нарушения выявили в новых зданиях Казахстана

По состоянию на 1 октября 2026 года территориальные департаменты Министерства труда и социальной защиты населения РК получили 562 заявления на согласование деклараций о соответствии вводимых в эксплуатацию строительных объектов требованиям доступности для маломобильных граждан.
Согласованы 147 деклараций — 26% от числа поступивших заявлений. По 259 заявлениям, или 46%, отказано в согласовании. Остальные находятся на рассмотрении.
Отказы связаны, в частности, с несоответствием объектов строительным нормам и сводам правил в части доступности. Среди выявленных недостатков — отсутствие поручней на пандусах, их неправильная установка и недостаточная ширина дверных проёмов. Такие нарушения затрудняют безопасный вход в здания и передвижение маломобильных граждан.
При этом часть обращений поступила по объектам, для которых согласование декларации в части доступности не требуется.
Территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения выполняют эту функцию с 1 июля 2026 года. Она введена в связи с началом действия Строительного кодекса РК.
При рассмотрении деклараций специалисты подтверждают соблюдение требований к доступу и передвижению маломобильных граждан. Согласование касается именно доступности объекта. За качество строительно-монтажных работ, их соответствие проекту и приёмку объекта в эксплуатацию отвечают заказчик, подрядчик и другие участники строительства в пределах своих полномочий.
Оценка доступности включает проверку входных групп, путей движения, пандусов, поручней, дверных проёмов и санитарных помещений. Также учитывается наличие визуальной, тактильной и иной навигации, необходимой людям с нарушениями зрения и слуха.
Как отмечается в информации министерства, одного наличия пандуса недостаточно. Человек должен иметь возможность безопасно попасть в здание, передвигаться внутри и пользоваться необходимыми услугами.
Доступная среда важна также для пожилых людей, граждан с временными ограничениями передвижения и людей с детскими колясками. Работа по согласованию деклараций направлена на предупреждение барьеров ещё на этапе подготовки объектов к вводу в эксплуатацию.
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