Сначала ChatGPT, потом врач: костанайцы рассказали, доверяют ли ИИ своё здоровье





Разобраться в симптомах, расшифровать анализы или просто успокоиться перед походом к врачу — с такими вопросами люди обращаются к искусственному интеллекту. Корреспонденты «Алау» спросили у костанайцев, советуются ли они с чат-ботами о своём здоровье.

Мнения горожан разделились. Одни считают ответы нейросети полезными, другие предпочитают обращаться к врачам или близким.

«Ну было дело, да. Когда прям интересно, что с тобой, когда вообще не понимаешь. Но, как правило, там такие советы, что лучше просто не доверять ему, честно. Лучше просто у бабушки спросить, полезнее будет», — рассказал Андрей.

Ксения призналась, что обращается к ChatGPT, когда хочет успокоиться. Однако после разговора с чат-ботом всё равно идёт к врачу.

«Просто себя успокоить хочется, и, конечно, первым делом пишешь, чтобы он тебя успокоил», — пояснила она.

По мнению Егора, ответы искусственного интеллекта не заменяют профессиональную консультацию.

«Консультироваться по поводу своего здоровья надо у врачей с профессиональным образованием. ChatGPT он, конечно, может дать ответы, но это то же самое, что гуглить свои симптомы в интернете как будто бы», — считает костанаец.

Ажар также обращалась к чат-боту, но, по её словам, за подробной консультацией он преимущественно рекомендует идти к врачу. Наталья, напротив, отметила, что иногда получает полезные рекомендации.

«Даже, например, по обычной простуде ты спрашиваешь у него какие-то советы, он тебе их дает, и иногда даже очень качественно», — рассказала она.

Аружан вопросы о здоровье обсуждает прежде всего с мамой. На вопрос, надёжнее ли мама, чем ChatGPT, девушка ответила: «Конечно!»

Врач общей практики, эндокринолог Рудненской городской поликлиники Ксения Неманихина отмечает: искусственный интеллект может помочь разобраться в информации, но не всегда выдаёт достоверные сведения. По описанию симптомов нейросеть формирует предположения, однако без осмотра и обследований не может полноценно оценить состояние человека.

«В данном случае интеллектуальный помощник, он как собеседник. То есть вы задаете ему свой вопрос, он дает краткую выжимку из интернета из разных источников. Но эта выжимка не всегда является достоверной, поэтому всегда нужно приходить на прием к лечащему врачу», — пояснила специалист.

По словам врача, при остром отравлении, болях в области сердца, высокой температуре или артериальном давлении, которое не снижается после приёма необходимых лекарств, нельзя полагаться на консультацию ИИ. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ксения Неманихина также заметила, что пациенты стали чаще использовать нейросети для расшифровки лабораторных анализов и пояснения врачебных назначений. При этом число пациентов на приёме по сравнению с прошлым годом не сократилось.

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