218 человек помещены на карантин в Костанайской области

В Костанайской области с 22:00 часов 31 марта вступают в силу дополнительные меры по обеспечению безопасности в рамках чрезвычайного положения. Большие торговые центры всё же закрывают, в них будут работать лишь продуктовые супермаркеты и аптеки. Население просят ограничить свое нахождение в парках, скверах и детских площадках. Помимо этого, по словам главного санврача области, в Костанае должны начать дезинфекцию остановок общественного транспорта и тротуаров, сообщает alau.kz

В Костанайской области объявили об усилении мер по обеспечению безопасности, которые вступают в силу с 22:00 часов 31 марта. К уже запрещенным выездам на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по коронавирусу, добавилось приостановление деятельности торгово-развлекательных центров площадью свыше 2 тыс. квадратных метров. То есть Костанай Плаза, Цум и Март так же закроются, работать там будут только супермаркеты и аптеки. Кроме того, должны быть закрыты ночные клубы, фитнес и тренажерне залы, кальянные, бильярдные и боулинг центры, аквапарки, бассейны, сауны и бани с посещением от 50 и выше человек, санатории, профилактории и базы отдыха. Помимо этого ограничивается нахождение граждан в общественных местах: парках, скверах, набережных детских и спортивных площадках. Как пояснил главный санитарный врач области, гулять в них можно, но в группах не более 3-4 человек.

«Запрещения посещать объекты религиозного назначения с целью совершения богослужения, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний; ограничения время работы объектов общественного питания (кафе, столовые, рестораны, бары и т.п.) до 22.00 часов и количества посетителей не более 50 человек одновременно. Кроме того ограничивается время работы сферы услуг- парикмахерские, салоны красоты, им рекомендуется поводить работу по предварительной записи»,- сказал главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Продуктовые магазины и аптеки свою работу продолжат, но продавцы и фармацевты должны быть в одноразовых перчатках и масках. Усиление санитарно-дезинфекционного режима, по словам Нечитайло, должно быть везде — это и санитайзеры для обработки рук с использованием многофункционального антисептического средства, проветривание и влажная уборка. Сейчас в Костанайской области зараженных коронавирусной инфекцией нет. Но в стационар на карантин помещено 218 человек, еще 762 находятся на домашнем карантине.

«На сегодня число тестов у нас ограничено и у области нет возможности проводить исследование всех желающих и исследование проводится лицам, подлежащих, контактирующими с больными с людьми.Используется тесты российского производства, проводится исследование 5-6 часов, центр санэкспертизы .Имеется свыше 300 тестов»,- говорит Владимир Нечитайло.

Уже на этой неделе, по словам главного санврача, в Костанае начнется дезинфекция остановок общественного транспорта, тротуаров, парков, скверов и детских площадок.

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