Комитет государственных доходов Республики Казахстан продолжает активную работу по выявлению и пресечению необоснованного получения налоговой выгоды от налогоплательщиков, использующих схемы оптимизации.

Ранее по итогам анализа в адрес 633 налогоплательщиков, в том числе 172 работающим в строительной отрасли и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода.

При отборе налогоплательщиков учитывались низкая налоговая нагрузка, отсутствие наемных работников и активов у поставщиков, приобретение работ и услуг у поставщиков, применяющих спецналоговые режимы — при условии, что взаиморасчеты с такими поставщиками превышают 150 миллионов тенге, также приобретения работ и услуг у собственных работников и другие критерии, свидетельствующие о низкой вероятности их оказания.

Расшифровки рисковых поставщиков доведены до местных налоговых органов для проведения сверки с налогоплательщиками.

В качестве наглядного примера, ТОО «А» за период 2022-2023гг. имеет взаиморасчеты с 22 ИП на сумму 1,6 млрд.тенге по строительно-монтажным работам, одновременно являющимися работниками данного ТОО.

При этом, у 11 ИП на 688 млн. тенге имеется один наемный работник, либо вовсе отсутствуют. Между тем, оказанные услуги требовали привлечения значительных трудовых ресурсов.

Более того, 23 поставщика на 485 млн.тенге сдавали налоговую отчетность или выписывали электронные счета — фактуры с того же компьютера, что и ТОО «А». Также 15 поставщиков оказывали услуги по аренде спецтехники и помещений на 167 млн.тенге, не имея их в собственности или в аренде.

Комитет государственных доходов продолжает свою деятельность по борьбе с налоговыми нарушениями и призывает налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства, уплачивая налоги в полном объеме и своевременно.

Дополнительно напоминаем, что выписка фиктивных счетов-фактур является не только нарушением налогового законодательства, но и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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