Полиция расследует серию преступлений, совершённых в период с декабря 2024 по февраль 2025 года.
Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная , который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов.
По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой. В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 миллиона тенге.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.
Согласно ч.2 статьи 194 УК РК, ему грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.
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