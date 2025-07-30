Полиция расследует серию преступлений, совершённых в период с декабря 2024 по февраль 2025 года.

Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная , который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов.

По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой. В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 миллиона тенге.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.

Согласно ч.2 статьи 194 УК РК, ему грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.

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