22 ножевых ранения. Напавшему на женщину в детсаду вынесли приговор

Виновным в покушении на убийство признал суд жителя Костаная. Более 20 ножевых ранений нанёс своей сожительнице Ануарбек Туребаев. Преступление было совершено в помещении детского сада, где женщина работала.

Особо тяжкое преступление было совершено в костанайском посёлке Амангельды на территории детского сада 17 сентября 2019-ого года. Согласно версии обвинения, Ануарбек Туребаев около полудня уже будучи в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, решил выяснить отношения с Кымбат Сагимбаевой. В деле она значится его сожительницей, у них есть общий сын. Туребаев, который работал скотником и поэтому, по его словам, всегда имел при себе нож, отправился в местный детский сад, где Сагимбаева работала помощником воспитателя. Преступление было совершено в помещении детской игровой комнаты, но воспитанники к тому времени уже ушли на сон час, на другой этаж. На суде Туребаев говорил, что сильно обиделся на то, что Сагинбаева не вышла к нему поговорить, но бил её он не сильно.

«В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ревности к сожительнице Сагинбаевой, ударив её кулаком по лицу, используя нож, нанёс с достаточной силой не менее 22 ударов ножом в область головы, грудной клетки, живота, шеи, плеча, кисти, а так же удары кулаком в область грудной клетки»,- говорит государственный обвинитель Амангельды Рахметжанов.

32-летняя женщина, не смотря на множество ранений и переломанные рёбра, выжила. Ей вовремя помогли свидетели начала избиения. Туребаева обвинили в покушении на совершение убийства. Он заявлял, что не согласен с квалификацией преступления, так как убивать сожительницу он не хотел. За вынесением приговора, так как суды закрыты из-за введения чрезвычайного положения, возможно было следить только через Интернет. В итоге Туребаева признали виновным.

«Назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывание наказания , назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности»,- сказала судья Алтынай Сагиндыкова.

По месту лишения свободы, по решению суда, Туребаева будут принудительно лечить от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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