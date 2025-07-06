Внедорожник Tank 300 серого цвета задержали на проспекте Богенбай батыра. Полицейские выяснили, что на машине «повисло» более 220 миллионов тенге штрафов за нарушение ПДД. Это, на минуточку, больше 423 000 долларов США, передает сайт kolesa.kz

По данным столичной полиции, за рулём автомобиля находился 40-летний житель Астаны, работающий в компании, которой и принадлежал «Танк».

Водитель систематически нарушал правила и игнорировал постановления о наложении штрафов.

Задержанный Tank отправили на штрафстоянку. В отношении нарушителя начато исполнительное производство. Дела переданы частным судебным исполнителям.

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