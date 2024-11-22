Костанайская область на втором месте в РК после ВКО по количеству преступлений, совершенных на почве пьянства или в состоянии опьянения.

За 10 месяцев текущего года на этой почве совершено 23 убийства, 86 причинений тяжкого вреда здоровью, из которых 21 факт закончился летальным исходом, а также 111 семейно-бытовых преступлений. В день в вытрезвитель привозят по 50 пьяных костанайцев. С начала года в такие учреждения области доставлено 22,5 тысячи человек. За распитие в общественных местах или за появление пьяным к ответственности привлечено 15,5 тысяч человек. Некоторым судами установлен полный запрет на употребление алкоголя до года.

«Это лица из потенциально опасной группы риска. Это алкоголики нарушители общественного порядка, семейные дебоширы. В абсолютных цифрах по количеству взятых на учет таких лиц, наша область находится на 1-ом месте по республике, а в суммарном выражении это больше чем вместе взятые чем Актюбинская, – 2 место, и Карагандинская – 3 место», — говорит замначальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк. Но запреты нарушаются, за что 3,5 тысячи человек наказали десятисуточным арестом. Но и это не подействовало примерно на пятьсот из них. Их изолировали неоднократно. Например, один житикаринец провел под арестом 295 суток. Одной из причин развития алкоголизации полиция называет нарушение правил реализации алкоголя. К ответственности за это в течение года привлекли более 250 предпринимателей. Для повышения эффективности борьбы с алкоголизмом и пьяными правонарушениями, полиция в сентябре запустила новый проект. «Мәдени қоғам», это «Культурное общество». Готовится пакет предложений об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя. Запланировано увеличение койко-мест в СЛПУ. + Это места для принудительного лечения для алкоголиков до 250, или открытие дополнительного учреждения», — говорит Алексей Милюк.

Также в полиции считают, что нужно увеличить количество мест в костанайском вытрезвителе с 25 до 100. А новые вытрезвители, по типу недавно созданного в Тобыле, необходимо открывать в Лисаковске, Житикаре и райцентре Карабалык.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.