23 костанайских студента претендуют попасть в топ-100 лучших страны

В Казахстане во второй раз пройдет конкурс на звание лучшего студента колледжа в стране. В первый раз своеобразный ТОП-100 был отобран в прошлом году, тогда от Костанайской области было подано всего 8 заявок на участие. В этом году число желающих побороться за звание лучшего студента в регионе выросло в несколько раз. 23 уже вышли на республиканский этап

В 2019 году по инициативе Министерства образования и науки впервые был проведен конкурс -100 лучших студентов колледжей Казахстана. Организаторы поставили для себя цель — во-первых, поддержать талантливую молодежь, во-вторых, — привлечь внимание к рабочим профессиям и популяризировать их.

Тогда, в 2019-ом, от Костанайской области на конкурс поступило всего 8 заявок, и тем не менее, двое ребят вошли в победный ТОП-100. В этом году заявок было подано намного больше.

«Сам проект проходит в три этапа. Первый — внутренний, который проходит в организациях ТИПО, то есть на базе каждого колледжа. По результатам данного этапа на региональный этап были представлены 28 заявок от 34 колледжей»,- говорит заведующая сектором управления образования акимата Костнайской области Гульжан Хакимова.

По итогам регионального этапа на заключительный республиканский этап было отобрано 23 студента. Среди них студент костанайского политехнического высшего колледжа Санат Тусенов. Главным своим достоинством молодой человек считает желание и стремление помогать людям, именно поэтому он состоит сразу в нескольких волонтерских организациях.

«В колледже я состою в волонтерском отряде, но также состою и в других волонтерских отрядах — «Жангыру жылы» и в Молодежном ресурсном центре. В колледже достаточно много мероприятий мы проводим. Помощь, пенсионерам, уборка на улице, внутри колледжа мероприятия»,-сказал студент Костанайского политехнического высшего колледжа Санат Тусенов.

В самые сложные дни в стране, когда был введен режим ЧП, из-за распространения Ковид-19, Санат также не остался в стороне.

«Медики были загружены, мы им помогали, развозили лекарства пенсионерам, которым было запрещено выходить из дома. Также были мероприятия, когда мы нуждающимся развозили продуктовые наборы»,- сообщил Санат Тусенов

По даннывм управления образования области, многие колледжи региона представили на конкурс своих кандидатов, но наибольшее число заявок пришло именно от высшего политехнического колледжа Костаная — сразу три. До 20 октября костанайцы могут поддержать земляков, отдав за них свой голос на сайте www.kasipkor.kz. Ожидается, что победители будут приглашены в столицу, для участия в торжественной церемонии награждения

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