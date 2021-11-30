23-летняя девушка погибла, упав с 5 этажа в Костанае

Происшествие случилось в микрорайоне «Юбилейный».

Информацию о гибели 23-летней девушки подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. Девушка упала с 5 этажа.

«Звонок в скорую поступил в 5.15 утра. Смерть девушки наступила до прибытия врачей скорой медпомощи. Она получила травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

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