23 тысячи студентов захотели перевестись из Украины в вузы Казахстана

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что более 20 тысяч студентов хотят перевестись из Украины в вузы Казахстана. Речь идет о молодых людях из Индии и Пакистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана«.

«23 тысячи студентов из Индии и Пакистана сейчас стучатся в наши двери. Это те студенты, которые обучались в украинских медуниверситетах, и по понятным причинам обучаться они там не могут. И сейчас мы сидим, думаем, что бы мы могли с ними сделать», – заявил Саясат Нурбек.

Отмечается, что подобные заявления поступают и от иностранных студентов российских вузов. Кроме того, желание преподавать в Казахстане высказали и профессора этих медуниверситетов. Но, по словам Нурбека, новые академические хабы в Казахстане в последние годы не строились, серьезные вливания в эту инфраструктуру делались в 70-х годах прошлого столетия.

«Нам надо будет серьезно думать над академической инфраструктурой, сможем ли мы принимать, поглощать и обрабатывать такое растущее количество. И это давление будет расти», – добавил министр.

Выход министр науки и высшего образования видит не только в расширении зданий университетов, но и в цифровых вузах. По его словам, модели таких учебных заведений уже разрабатывают.

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