23 вагона сошли с рельсов в Костанайской области

24 мая в 14:40 часов при следовании грузового поезда по перегону Казанбасы-Апановка участка Кушмурун-Тобол Костанайской области машинист применил экстренное торможение из-за падения давления воздуха между вагонами по данным манометра локомотива. Информацию об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки».

Состав с порожными вагонами следовал при скорости 68-70 км/час (на данном участке установленная скорость – 70 км/час). В результате осмотра локомотивной бригадой выявлен сход с рельс 23 вагонов, повреждение опоры контактной сети, железнодорожного пути. В данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий схода.

Создана комиссия с участием представителей руководства АО «НК «КТЖ» и АО «КТЖ-Грузовые перевозки» по расследованию причин произошедшего.

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