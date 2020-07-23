234 тысячи случаев пневмонии могут не включить в общую статистику с 1 августа

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, какой может быть объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии, передает Tengrinews.kz.

На телеканале «Хабар 24» в программе «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым» министр сообщил, что в Казахстане 75 153 случая коронавируса. 46 790 человек выздоровели.

«Во всем мире идет тенденция, видим рост пневмонии, причем рост колоссальный. С 1 января практически на текущий момент — 234 187 случаев пневмонии. На это обратила внимание ВОЗ и разработала отдельный код, который позволяет кодировать случаи пневмонии, имеющие схожие симптоматику с коронавирусной инфекцией», — сказал Цой.

«Как может выглядеть статистика с 1 августа после выполнения рекомендаций ВОЗ?» — спросил Ошакбаев.

«Для того чтобы получить статистику, требуется определенное время. Во-первых, разработать нормативные требования. Второе, самый большой фронт, это обучение каждого медицинского работника, который в информационной системе находится на уровне поликлиник, стационаров, на селе. Они должны правильно понимать, что за кодировка и какие конкретные клинические признаки… Чтобы каждый медицинский работник понимал, куда относить данную категорию пневмонии. Это очень важно», — ответил Цой.

Глава Минздрава рассказал, что сейчас медики проходят специальные тренинги и семинары вместе с ВОЗ. Также приводятся в готовность информационные системы.

«Как будет выглядеть статистика?» — уточнил ведущий у министра здравоохранения.

«Мы будем показывать коронавирус, выявленный официально по результатам тестирования. Плюс мы будем отдельно показывать пневмонию, которая имеет схожие признаки с коронавирусом. В том числе и летальность», — заявил Цой.

«Сейчас у нас есть общие цифры, как я вам говорил. Общие цифры, которые имеют смешанный характер, где видим все виды пневмоний», — добавил министр.

«234 тысячи?» — переспросил Ошакбаев.

«Да, реально выделить цифры сейчас невозможно. Потому что кодировка сейчас общая. Потому что наши врачи сейчас кодируют под общим шифром. Те, данные которые сейчас я озвучил, они никуда не денутся», — сказал министр.

«Некоторые хотят сложить 75 тысяч COVID-19 и 234 тысячи случаев пневмонии, предполагая, что большая часть из них с коронавирусом… То есть после объединения, возможно, количество случаев превысит 300 тысяч?» — спросил Ошакбаев.

«Мы по рекомендации ВОЗ, у нас были консультации с Копенгагеном. Предлагается с начала статистики указывать цифры, которые выявлены на данный момент, и начинать статистику с 1 августа».

«То есть, получается, эти 234 тысячи — из них вы не будете вычленять?» — уточнил Ошакбаев.

«Да. На данный момент мы начинаем статистику с 1 августа, и случаи будут добавляться по мере появления этих данных каждый день», — ответил глава Минздрава.

«Вы сказали, что в официальную статистику входят только те случаи, которые были подтверждены ПЦР-тестированием. У нас, к сожалению, не случилось доступного массового тестирования. По логике получается, реальное количество заболевших может быть выше. Насколько существенно выше может быть?» — задал вопрос министру Ошакбаев.

«Достоверно что-то сказать, что столько-то случаев… Это прогнозы. И они звучат от разных экспертов. По факту мы можем подтвердить только выявленные случаи», — заявил Цой.

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