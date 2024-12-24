В Костанае сразу 25 пар решили зарегистрировать свой брак сегодня, 24 декабря 2024 года. Все потому, что, по мнению молодоженов, эта зеркальная дата гармонична и красиво смотрится в документах.

Шпак Нина и Николай Акакиев вместе уже четыре года. Познакомились они в интернете. За это время, пара успела стать родителями дважды. Однако, по словам женщины, регистрировать свой брак они не торопились. Но всё же решили, что регистрация брака юридически важная процедура, поэтому не стали больше затягивать с этим моментом. Кстати, с сегодняшнего дня Нина Шпак, официально носит фамилию Николая.

«Давно к этому стремились, ну и почему-то решили выбрать 24.12.2024 года. Просто красивая дата, муж позвал — я пошла! Четыре года, мужем называю, уже пора официально», — говорит Нина Акакиева.

Как оказалось, узаконить свой брак в красивую дату, захотела не только семья Акакиевых. Вместе с ними, в этот день пришли еще 24 пары. В городском отделе регистрации гражданских актов рассказали, что в этом году костанайцы женятся больше, чем в прошлом. Согласно статистическим данным, за 2023 год официально мужем и женой стали 1195 пар, а в этом году уже 2303 пары.

«Сейчас молодожены могут выбрать сами, в каком городе могут обвенчаться, и могут выбрать любую дату. Например, как сегодня, красивая дата у нас зеркальная — это 24.12.2024 года. Бывают такие даты парные числа — это начинается 01.01. до 12.12. Каждый месяц такие зеркальные даты, мы прям с ожиданием, прям готовимся, ждем», — говорит главный специалист Костанайского отдела регистрации гражданских актов Жаухар Атамбозова-Исабекова.

В такие дни, отмечает главный специалист, у них происходит настоящий «бум». Например, одна из зеркальных дат в этом году пришлась на 4-е апреля. В этот день, создали семьи сразу 32 пары. Пообщавшись с другими молодоженами, можно сделать вывод о том, что большинство привлекает гармоничный вид даты, который, к примеру, будет красиво смотреться в пригласительных на свадьбу или в свидетельстве о регистрации брака.

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