В Казахстане планируют запустить первые крупные пилотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями уже в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, подчеркнув, что инициатива будет реализована совместно с соседними странами и станет важным шагом в развитии транзитного потенциала республики.

По его словам, такая технология способна серьёзно изменить логистику и повысить конкурентоспособность транспортных коридоров, проходящих через Казахстан.

24 часа в пути вместо восьми

Министр отметил, что одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость перевозок, остаётся человеческий труд. Зарплата водителя составляет значительную часть затрат транспортных компаний. Кроме того, режим работы ограничен требованиями по безопасности: из-за норм, фиксируемых тахографами, водитель может находиться за рулём не более восьми часов подряд.

В случае с беспилотными грузовыми автомобилями эти ограничения снимаются: машина на автопилоте способна двигаться круглые сутки. «Если на автопилоте будет ехать, она может 24 часа. Соответственно скорость в три раза вырастет», – подчеркнул Сауранбаев.

Экономия и эффект для экологии

Переход на беспилотные технологии, по оценке министра, позволит не только ускорить доставку грузов и снизить расходы бизнеса, но и позитивно скажется на окружающей среде. Более стабильный режим движения, оптимальные маршруты и современные технологии управления транспортом должны сократить количество выбросов и улучшить экологическую ситуацию вдоль ключевых трасс.

«В нашем плане — в 2027 году запустить первые плотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями», – резюмировал глава ведомства.

