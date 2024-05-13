Вынесен приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

«Признать (Бакытжана Байжанова. – Прим. ред.) виновным… и назначить наказание четыре года лишения свободы», – зачитала судья.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию. Главное судебное разбирательство началось 27 марта.

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