USD 463.65
EUR 496.75
RUB 5.07
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. +24 градуса. Прогноз погоды в аномальном ноябре озвучили синоптики Казгидромета

+24 градуса. Прогноз погоды в аномальном ноябре озвучили синоптики Казгидромета

alau.kz

В ближайшие дни Казахстан будет находиться под влиянием Северного циклона.

Также с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки:

18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, при этом теплая погода для ноября сохраняется.

В южных регионах 16-17 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков, и повышение дневной температуры до 19-24 градусов, а в конце периода пройдут дожди, в горных районах осадки (дождь, снег).

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Президент дал поручение по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
Следующая новость

Целую серию новых банкнот презентовал Нацбанк РК