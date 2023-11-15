+24 градуса. Прогноз погоды в аномальном ноябре озвучили синоптики Казгидромета

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В ближайшие дни Казахстан будет находиться под влиянием Северного циклона.
Также с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки:
18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, при этом теплая погода для ноября сохраняется.
В южных регионах 16-17 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков, и повышение дневной температуры до 19-24 градусов, а в конце периода пройдут дожди, в горных районах осадки (дождь, снег).
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
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