С октября 2026 года сервисом «Добровольный отказ от социальных выплат» воспользовался 831 казахстанец, сообщили в Минтруда. Сервис доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz.

Он предназначен для семей с высоким уровнем благополучия и состоятельных семей, которые получают социальные выплаты. Решение об отказе граждане принимают добровольно. По данным ведомства, сервис позволяет в первую очередь направлять поддержку тем, кто в ней нуждается.

Чтобы отказаться от выплаты, нужно авторизоваться в eGov Mobile или на eGov.kz, выбрать пособие из списка получаемых выплат, нажать «Подписать и отправить», а затем подтвердить решение. До окончательного подтверждения заявку можно отменить.

Если жизненные обстоятельства изменятся, гражданин может снова подать заявление на назначение выплаты. Его рассмотрят в соответствии с законодательством.

С 11 января 2027 года в Казахстане в пилотном режиме начнут назначать 12 из 36 видов социальных пособий с учётом уровня благополучия семьи. Предварительно узнать этот уровень можно с помощью «Калькулятора определения получателя социальной помощи» в eGov Mobile. Результат расчёта носит справочный характер.

Минтруда рекомендует пользоваться сервисом через официальные каналы eGov и избегать подозрительных ссылок.

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