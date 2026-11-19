В Казахстане готовят поправки, которые будут регулировать работу риелторов. Одно из предложений — брать комиссию только с того, кто заказал услугу. По данным Krisha.kz, сейчас при продаже квартиры комиссию часто платят обе стороны — продавец и покупатель, примерно по 1% от стоимости жилья.

Как пишет издание со ссылкой на Министерство торговли и интеграции, в договоре с риелтором предлагают прописывать перечень услуг, их стоимость и сроки оплаты. Также обсуждается введение требований к квалификации специалистов и включение риелторов в перечень регулируемых профессий. Официальный текст законопроекта пока не опубликован.

Ещё одно предложение касается саморегулируемых объединений риелторов. Они могли бы устанавливать правила для своих участников, контролировать их работу и рассматривать жалобы клиентов.

В Krisha.kz обратили внимание, что продавцы могут включить расходы на риелтора в цену квартиры. Издание также подняло вопрос о том, кто будет контролировать работу объединений и куда сможет обратиться клиент, если его жалобу отклонят.

Генеральный директор Kolesa Group Дмитрий Ботанов выступил за участие государства в регулировании рынка. Среди предложений Krisha.kz — открытый государственный реестр риелторов, несколько саморегулируемых объединений и возможность независимого рассмотрения жалоб.

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